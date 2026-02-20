9.4 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Vonn mostra la gamba dopo le operazioni: “Dolore difficile da gestire”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Solo un breve aggiornamento… il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di 6 ore. Mi sto riprendendo dall’operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall’ospedale. Grazie a tutti per il supporto”. Lindsey Vonn ha aggiornato così i suoi tifosi sui social dopo l’ultimo intervento, legato alla spaventosa caduta in discesa a Milano Cortina 2026. La campionessa americana ha pubblicato su Instagram le foto delle lastre dopo l’operazione.  

La campionessa americana è rientrata in America dopo l’infortunio alle Olimpiadi invernali e i delicati interventi effettuati in Italia. Come visto già negli ultimi giorni, Vonn ci ha tenuto anche stavolta ad aggiornare gli appassionati sulle sue condizioni, mostrando le lastre dell’operazione. L’ultimo momento (almeno per ora) di un calvario che aveva già visto 4 operazioni in sei giorni.  

 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.4 ° C
10.1 °
8.2 °
53 %
6.7kmh
0 %
Ven
9 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1462)ultimora (1293)sport (70)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati