18.1 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, due ragazzi feriti a coltellate: grave un 18enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens vicino a parco Sempione a Milano. Sul caso indaga la squadra mobile del capoluogo lombardo.  

Da una prima ricostruzione, la chiamata alle forze dell’ordine è arrivata poco prima delle 2.30 di notte e, arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un diciasettenne egiziano ferito con un’arma da taglio alla testa e un ragazzo italiano di 18 anni, ferito sotto l’orecchio destro e all’addome. Il 18enne, a quanto si apprende, è il ferito in condizioni più gravi: è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La polizia è al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.1 ° C
18.6 °
16.8 °
71 %
3.6kmh
75 %
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2020)ultimora (1430)vid (287)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati