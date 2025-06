Milano esplode di musica, due serate da record con Party Like a Deejay

(Adnkronos) – Due serate in festa. Una line-up ricchissima e un pubblico travolgente, questi gli ingredienti principali della quinta edizione di Party Like a Deejay, l’evento musicale targato Radio Deejay, che ha animato l’Arco della Pace di Milano per due sere consecutive, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. Un appuntamento ormai fisso nel calendario dell’estate musicale italiana, in grado di attirare generazioni diverse. E i dati parlano chiaro: circa 250.000 presenze complessive nell’area del Parco Sempione e oltre 34.000 spettatori ai principali stage live. Numeri che segnano un record, il 15% in più rispetto al 2024. A scaldare il pubblico – già ben ‘carico’ grazie ai 28 gradi percepiti – ci ha pensato il dj set di Filippo Romagnoli e Francesco Ciocca trasformando l’Arco della Pace in un dancefloor. Il conto alla rovescia minuti sul maxi schermo e il boato del pubblico hanno dato ufficialmente il via al festival. A condurre le due serate, le voci storiche di Radio Deejay: da Linus, a Nicola Savino fino ad Alessandro Cattelan, accolti dall’entusiasmo dal pubblico. Lo stesso che, per accaparrarsi un posto nelle prime file, si è presentato nei pressi di Parco Sempione già nelle prime ore del mattino. La prima serata, sabato 7 giugno, ha visto alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano: Annalisa, Francesco Gabbani, Alfa, Brunori Sas, Joan Thiele, Lucio Corsi e l’attesissimo Tananai, che ha presentato in anteprima il nuovo singolo ‘Bella madonnina’. A rappresentare le sonorità indie, Franco126. Tra cori e cartelloni, l’entusiasmo era alle stelle: “Sei il migliore”, recitava un cartellone bianco scritto da Chiara, 8 anni, in transenna per vedere dal vivo il suo idolo, Coez. La seconda serata, domenica 8 giugno, ha alzato ulteriormente il volume con una line-up in pieno stile ‘tormentone’. Sul palco si sono alternati Achille Lauro, Ghali, The Kolors, Rose Villain, Coma_Cose, Willie Peyote, Capo Plaza, Bresh e Rkomi. Gaia, che ha fatto ballare tutti con il brano sanremese ‘Chiamo io chiami tu’. Il quartetto Guè, Shablo, Tormento, Joshua. I Planet Funk e BNKR44. Tanta attesa per Fedez e Clara, la coppia più chiacchierata dell’estate, che si è esibita sul palco di Radio Deejay con ‘Scelte stupide’, brano già sulla bocca di tutti. Nonostante le due ore di pura musica e nonostante la stanchezza generale, ultimo sforzo richiesto per Albertino, che con il suo dj set ha chiuso il sipario su questa edizione da record. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)