Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuati pazienti di un padiglione

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un incendio si è sviluppato intorno alle 10.00 di oggi nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell’archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.  

Nessun ferito o intossicato grazie anche all’azione congiunta di vigili del fuoco e personale interno dell’ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica. 

cronaca

