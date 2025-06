Milano, incendio in appartamento in edificio di 9 piani: 18 persone in ospedale

(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 giugno, intorno alle 8.20 è divampato un incendio in un appartamento di un edificio di nove piani in via Felice Lope de Vega 50, nel quartiere Barona a Milano. Ventotto le persone rimaste coinvolte nel rogo, 18 di loro – fa sapere in una nota l’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia – sono state portate negli ospedali San Paolo, San Carlo, Policlinico, Rozzano e Sacco (otto in codice giallo e dieci in verde). Hanno tutti sintomi da intossicazioni da fumo e nessuna – rassicura l’Areu – è rimasto ustionato dalle fiamme. Sul posto oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)