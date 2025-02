Milano, interviene per aiutare l’amico rapinato e viene accoltellato

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un’arma da taglio questa mattina a Milano, da un gruppo di nordafricani che aveva aggredito il suo amico per rapinarlo. I fatti risalgono alle 6 circa, quando il giovane, cittadino spagnolo, si trovava in viale Romagna con degli amici. Qui un suo coetaneo è stato avvicinato e minacciato da un gruppo di giovani nordafricani che gli hanno strappato la collana d’oro, riuscendo però a sottrarre solo il ciondolo. Intervenuto per far desistere i rapinatori, il 23enne è stato raggiunto da un fendente sul fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti una volante della polizia e i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)