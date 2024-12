Milano, mamma e figlia su Maserati rapinate di 50mila euro

(Adnkronos) – Mamma e figlia a bordo di una Maserati a Milano sono state avvicinate da due uomini in passamontagna e rapinate di beni per 50mila euro. E’ successo ieri sera, alle 18.40 in via Ramazzini, in zona Città Studi. Le vittime, due russe rispettivamente di 51 e 19 anni, erano in sosta a bordo di un suv Maserati, quando si è avvicinata una Range Rover, da cui sono scesi due uomini con il volto coperto dal passamontagna. Uno dei due ha avvicinato la 51enne e l’ha colpita con un pugno al volto. L’altro ha fatto il giro della Maserati e ha rubato alla figlia uno zaino, con all’interno orecchini, gioielli, un tablet e un orologio, per un valore totale di circa 50mila euro. Messa a segno la rapina, i due sono risaliti in auto, dove era rimasto a bordo un terzo complice, e si sono dati alla fuga. Un passante, che ha assistito a tutta la scena, ha immediatamente allertato la polizia, che ora indaga per risalire ai responsabili. La vittima, colpita al volto dal pugno, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)