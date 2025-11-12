17.7 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, pedina e getta benzina sul volto della moglie. La seguiva con il Gps

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della moglie contro la quale ha gettato “del liquido infiammabile sul volto, sugli occhi e su tutto il corpo”. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Limbiate coordinati dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo. L’arrestato, che è andato spontaneamente dai militari, ha consegnato un accendino e un sistema Gps installato sull’auto della vittima per seguirla.  

Un “regime di vita vessatorio e mortificante” che è andato avanti per alcuni mesi: nell’aprile scorso ha insultato la donna e le ha strappato il telefono dalle mani mentre provava a chiamare le forze dell’ordine, il 5 novembre scorso si è appostato davanti al suo posto di lavoro a Segrate, l’ha bloccata vicino alla sua auto e le ha gettato del liquido infiammabile, probabilmente benzina, “spingendola violentemente e schiaffeggiandola al volto” causandole lesioni risultate guaribili in 15 giorni si legge nel provvedimento del gip di Milano, Luca Milani.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
20.2 °
16.6 °
63 %
1.8kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
17 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1386)sport (59)demografica (47)attualità (24)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati