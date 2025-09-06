17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, ragazzo di 25 anni travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava a piedi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni all’alba di oggi, sabato 6 settembre, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada a Milano. L’incidente è avvenuto alle 5.30 all’angolo tra via Porpora e via Ingegnoli, in zona Casoretto. Portato in codice rosso in condizioni gravissime all’ospedale Policlinico, il 25enne è morto poco dopo.L’uomo al volante, un poliziotto di 26 anni, è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove verrà sottoposto ad accertamenti sanitari. Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’auto che lo ha investito proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
18.6 °
16.3 °
88 %
1.5kmh
0 %
Sab
29 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (12)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati