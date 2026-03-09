14.5 C
Milano, si blocca ruota e tram esce dai binari: nessun ferito

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una ruota del carrello si blocca e il tram si ‘impunta’, con una parte che esce dai binari. E’ successo questa mattina, intorno alle 7.30, a Rozzano, alle porte di Milano, vino alla fermata all’angolo tra viale Isonzo e via Curiel. L’incidente non ha causato feriti, né danni al mezzo, un tram ‘Sirio’ della linea 15. La circolazione, dopo l’intervento dei tecnici di Atm, è ripresa. 

E’ il terzo incidente in pochi giorni. Ieri sera a Milano, intorno alle 22, un tram della linea 12 diretto al deposito, senza passeggeri, ha deragliato nei pressi della stazione Centrale. A causare l’uscita dai binari sarebbe stato un bullone. L’incidente è avvenuto a una settimana dal deragliamento del tram 9 in cui sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

