Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sparatoria questo pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L’uomo è stato colpito ed è gravissimo. 

L’uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l’arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell’ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l’auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. Il ferito si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

