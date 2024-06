Milano, spruzzano spray al peperoncino a scuola: 23 studenti in ospedale

(Adnkronos) – Ventitré studenti sono finiti in ospedale dopo essere rimasti intossicati da uno spray al peperoncino. L'allarme poco dopo le 11: i sanitari del 118 Areu, intervenuti sul posto, hanno valutato circa 30 persone, decidendo il trasferimento in ospedale per 23 di loro. Si tratta di tutti studenti minorenni, con lievi sintomi da esposizione alla sostanza. Tra i ragazzi, 4 sono stati portati all'ospedale Buzzi, 3 al San Carlo, 4 al Fatebenefratelli, 3 al De Marchi, 3 al San Paolo e 6 al Niguarda. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)