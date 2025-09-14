22.1 C
Milano, tenta suicidio lanciandosi da balcone ma cade su una passante uccidendola

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tragedia oggi domenica 14 settembre a Milano dove una passante è morta dopo essere stata travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano, tentando il suicidio.  La vittima, una donna italiana di 83 anni, è morta sul colpo mentre l’uomo, un 70enne, è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda, dove risulta non in pericolo di vita.  Sul posto, in via Fratelli di Dio, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

