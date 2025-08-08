36.8 C
Milano, torture nel carcere Beccaria: salgono a 42 gli indagati

Ultima ora
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sale a 42 il numero degli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano con al centro torture e maltrattamenti nei confronti di 33 detenuti nel carcere minorile Beccaria. E’ quanto emerge nella richiesta di incidente probatorio firmato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena.  Nell’elenco degli indagati, alcuni devono rispondere anche di falso, lesioni e uno soltanto di violenza sessuale compaiono una trentina di agenti della Polizia penitenziaria, tre ex direttori dell’istituto e personale sanitario. L’anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria, mentre otto erano stati sospesi. Diversi gli episodi contestati – che arrivano fino al marzo 2024 – di cui dovranno raccontare le presunte vittime davanti a un giudice (incidente probatorio non ancora fissato).  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

