Milano, trovata una tarantola in strada

(Adnkronos) – Una tarantola, custodita in una teca, è stata trovata poco fa abbandonata sul marciapiede in via Albertinelli a Milano. A raccogliere la segnalazione la polizia locale di Milano, che è intervenuta sul posto e ha prelevato l’animale. Dopo aver preso in custodia la teca con la tarantola, gli agenti, su indicazione del veterinario di turno, l’hanno consegnata a un negozio specializzato a Sesto San Giovanni. La tarantola è stata soprannominata ‘Lucifero’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)