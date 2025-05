Milano, trovato morto l’evaso sospettato di aver accoltellato un collega

(Adnkronos) – È stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio ammesso ai lavori esterni all’hotel Berna di Milano e poi evaso, dove è sospettato di aver accoltellato all’alba di ieri un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito. L’ipotesi – a quanto apprende l’Adnkronos – è che De Maria si sia suicidato, gettandosi dalla terrazza del Duomo. C’è intanto un video che riprende l’accoltellamento avvenuto all’alba di ieri. Una delle telecamere installate su via Napo Torriani – a quanto apprende l’Adnkronos da fonti investigative – avrebbe infatti ripreso parzialmente l’aggressione di cui è stato vittima un dipendente 51enne dell’albergo. L’uomo ferito è stato raggiunto da diversi fendenti a torace e collo. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato circa 7 ore: è stato trasferito nella terapia intensiva post-chirurgica e la sua prognosi rimane riservata. E un inquietante tassello si aggiunge al giallo che ruota attorno all’aggressione: venerdì scorso, a quanto si apprende, i familiari hanno denunciato la scomparsa di una dipendente dell’hotel, una donna originaria dello Sri Lanka. Si chiama Chamila e ha 50 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)