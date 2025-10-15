14.8 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Milano, uccide la compagna 29enne e tenta il suicidio

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Un uomo di 52 anni ha ucciso la compagna 29enne e poi ha tentato il suicidio. E’ accaduto nella tarda serata di martedì a Milano.  

L’uomo, Gianluca Soncin, originario di Biella, è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita. Sentito dal pm di turno, ha preferito non rispondere e si sta valutando di procedere con il fermo. 

La ragazza, Pamela Genini, nata a Bergamo, che voleva lasciare l’uomo, sarebbe stata trascinata dal 52enne sul balconcino dell’appartamento di via Iglesias dove viveva, e accoltellata. A quanto si apprende, lei aveva chiesto aiuto al suo ex, il quale ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

