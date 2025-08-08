25.2 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Nella serata di giovedì due minori di 15 e 16 anni, mentre stavano rientrando, sono state raggiunte dall’uomo nell’ascensore condominiale. Dopo aver atteso che le due aprissero la porta dell’appartamento, il 40enne le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione.  Sotto minaccia, ha obbligato le due minorenni a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. Temendo il ritorno dei genitori, il 40enne è fuggito dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. Immediate le ricerche dell’uomo che i Carabinieri hanno rintracciato mentre vagava in strada. Perquisito, è stato trovato in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.4 °
23.7 °
65 %
0.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)Eugenio Giani (12)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati