mercoledì 14 Gennaio 2026
Million Dollar 1 Point Slam, ecco il tabellone: dove vedere i ‘match’ di Sinner

(Adnkronos) – Il Million Dollar 1 Point Slam accende la settimana pre-Australian Open. Oggi, mercoledì 14 gennaio, l’organizzazione del torneo ha reso noto il calendario e il tabellone del ricchissimo torneo, che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. In campo, come noto, ci saranno anche campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
 

Ecco il tabellone del Million Dollar 1 Point Slam e i match di Jannik Sinner oggi, mercoledì 14 gennaio:  

Il Million Dollar 1 Point Slam si può seguire in diretta televisiva su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport, oltre che su Dazn, visibile tramite smart tv. In streaming si potrà invece seguire sulla piattaforma web e sull’app di Dazn, su Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che, in diretta gratuita, sul canale YouTube di Eurosport Italia. 

