martedì 3 Febbraio 2026
“Minions vietati alle Olimpiadi”: pattinatore ‘costretto’ a cambiare programma a Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Un ‘caso musicale’ alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il pattinatore artistico spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabate non potrà esibirsi con la sua solita musica (un mix dei Minions) a causa di un problema di copyright. Sabate rappresenterà la Spagna nella gara maschile a Milano. La curiosità è che, in questa stagione, il pattinatore si è esibito sulle note delle canzoni della serie di film d’animazione Minions con una maglietta gialla e una tuta blu. Proprio come i personaggi del celebre film.  

Sabate ha dato la notizia su Instagram, spiegando che non potrà esibirsi alle Olimpiadi perché la Universal Pictures, titolare dei diritti, non gli ha dato il permesso. “Purtroppo, a pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi, mi è stato comunicato che non mi è più permesso utilizzare questo programma a causa di problemi di copyright. Scoprirlo venerdì scorso, così vicino alla competizione più importante della mia vita, è stato incredibilmente deludente, ma affronterò questa sfida a testa alta e farò tutto il possibile”. 

Il programma corto di Sabate, sei volte campione di Spagna, ha riscosso grande successo negli ultimi mesi. Adesso dovrà apportare modifiche al suo programma prima dell’inizio della gara maschile a Milano il 10 febbraio. 

