Ministra della Salute svedese Elisabet Lann sviene in conferenza stampa – Il video

(Adnkronos) –
Elisabet Lann, nuova ministra della Salute svedese, è svenuta durante la sua prima conferenza stampa in Svezia. Nel corso dell’evento, tenutosi ieri martedì 9 settembre, Lann ha improvvisamente perso i sensi, crollando a terra e trascinando con sé il leggio.  Il momento ripreso dai media presenti è diventato rapidamente virale sui social. I colleghi al suo fianco, visibilmente scossi, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso alla ministra.   Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Elisabet Lann è rientrata in conferenza stampa pochi minuti dopo aver accusato il malore, che lei stessa ha attribuito a un “calo di zuccheri nel sangue”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

