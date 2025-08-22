25.8 C
Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

(Adnkronos) – “La posizione del governo è quella più ragionevole: non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza. È un ragionamento che vale per tutti, naturalmente. Se la domanda specifica è ‘bisogna sgomberare CasaPound?’, la risposta specifica è ‘nella misura in cui CasaPound si allinea a dei criteri di legalità’, no”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, interviene sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, a margine del panel ‘De-Statalizzare la cultura’ nell’ambito del Meeting di Rimini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

