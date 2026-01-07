-1.7 C
Minneapolis, agente spara e uccide donna in fuga sul Suv

(Adnkronos) – Un agente dell’Ice a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni durante un’operazione. L’agente ha aperto il fuoco colpendo la donna che era alla guida di un Suv. La persona alla guida ha cercato allontanarsi con il veicolo. I video mostrano la reazione dell’agente che, sfiorato dall’auto, apre il fuoco. La donna, colpita, perde il controllo del Suv che si schianta contro un’auto ferma. 

Il sindaco di Minneapolis ha accusato l’agente che “ha usato il suo potere in maniera imprudente provocando la morte di una persona. Posso dire poco per migliorare questa situazione, ma ho un messaggio per la nostra comunità, la nostra città e l’Ice. All’Ice dico ‘andatevene da Minneapolis. Non vi vogliamo qui'”, dice rivolgendosi agli agenti impegnati nei raid contro l’immigrazione illegale. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta condotta dall’Fbi e dal Minnesota’s Bureau of Criminal Apprehension. Il Dipartimento della Sicurezza Interna, attraverso le parole della portavoce Tricia McLaughlin, ritiene che la donna abbia cercato di investire l’agente commettendo “un atto di terrorismo domestico”. 

