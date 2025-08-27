26.4 C
mercoledì 27 Agosto 2025
Minneapolis, chi era l’autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman

REDAZIONE
(Adnkronos) – Si chiama Robin Westman, 23 anni, l’autore della sparatoria fuori da una chiesa e una scuola cattolica a Minneapolis che ha provocato la morte di 2 bambini e il ferimento di una dozzina di persone. L’uomo, identificato dai notiziari locali, è cresciuto a Richfield, in Minnesota, e sua madre lavorava alla Annunciation School, dove l’uomo ha aperto il fuoco. Westman, che si è tolto la vita subito dopo la sparatoria, aveva presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal notiziario del Minnesota. Tale richiesta era stata accolta nel gennaio 2020, riporta il Guardian. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

