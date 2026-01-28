Minneapolis, Cnn: “Due gli agenti che hanno sparato a Alex Pretti”

(Adnkronos) – Sono due gli agenti federali che hanno sparato ad Alex Pretti sabato mattina a Minneapolis, uccidendolo. Lo scrive la Cnn in esclusiva citando un rapporto iniziale del Dipartimento per la sicurezza interna al Congresso. Nel documento, tratto dall’indagine iniziale della Customs and Border Protection sulla sparatoria di Pretti, si legge che un agente ha urlato più volte “Ha una pistola”, prima che due sparassero mentre Pretti veniva tenuto a terra. “Il personale della Customs and Border Protection ha tentato di arrestare Pretti. Pretti ha opposto resistenza e ne è seguita una colluttazione”, si legge nel rapporto.

Durante la lotta, un agente della Border Patrol ha gridato più volte: “Ha una pistola!”. Circa cinque secondi dopo, un agente della Border Patrol ha esploso colpi con la propria Glock 19 di ordinanza, mentre un ufficiale della CBP ha sparato con una Glock 47, sempre di dotazione ufficiale. Il rapporto non specifica se entrambi gli agenti abbiano effettivamente colpito Pretti, aggiunge la Cnn.

Il rapporto, prosegue l’emittente, aggiunge che “dopo la sparatoria, un agente ha dichiarato di essere in possesso dell’arma da fuoco di Pretti. Successivamente, la Border police ha autorizzato e sequestrato l’arma di Pretti nel suo veicolo”. Il personale di polizia “ha tagliato i vestiti di Pretti e gli ha prestato assistenza medica applicando dei sigilli sul petto delle sue ferite”, si legge nel rapporto.

Secondo la ricostruzione, prima degli spari un agente della Border Patrol era stato affrontato da due donne che soffiavano in fischietti. L’agente avrebbe ordinato loro di spostarsi dalla carreggiata; al rifiuto, le avrebbe allontanate fisicamente. Una delle due si sarebbe quindi avvicinata a un uomo, successivamente identificato come Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, cittadino statunitense.

Gli agenti hanno tentato di arrestarlo, ma Pretti ha opposto resistenza e ne è nata una violenta colluttazione. Oltre dieci minuti dopo la sparatoria, i servizi di emergenza dei vigili del fuoco di Minneapolis hanno trasportato Pretti all’Hennepin County Medical Center, dove è stato dichiarato morto alle 9:32 del mattino. L’autopsia sarà eseguita dall’Ufficio del medico legale della contea di Hennepin, che renderà noti i risultati ufficiali al termine degli accertamenti.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)