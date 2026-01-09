9.9 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Minneapolis, il nuovo video. Vance: “L’agente è stato investito e ha sparato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt hanno diffuso un video che presto è diventato virale e che mostra l’uccisione di Renee Good a Minneapolis ma dalla prospettiva di un agente delle forze dell’ordine. Il video che gira è quello di Alpha News e mostra l’agente che viene colpito dalla macchina di Renee Good.  

“Guardate questo” video, “per quanto sia difficile. A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa”, scrive su ‘X’ Jd Vance. 

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt sottolinea sempre su ‘X’ che “i media hanno diffamato un agente dell’Ice che si è difeso perché rischiava di essere investito da manifestanti di sinistra organizzati che stavano ostacolando un’operazione attiva delle forze dell’ordine. Il motivo per cui la fiducia nei media è ai minimi storici è perché mentono intenzionalmente al pubblico per promuovere la narrativa dei Democratici. È esattamente quello che hanno fatto in questo caso in Minnesota”, scrive Leavitt rinviando al video. “Wow” è il commento del proprietario di Tesla e Space X Elon Musk sempre su ‘X’. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.9 ° C
10.8 °
8.9 °
66 %
3.6kmh
20 %
Sab
9 °
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (882)ultimora (809)Eurofocus (35)demografica (26)carabinieri (14)sport (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati