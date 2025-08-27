Minneapolis, sparatoria in una chiesa e una scuola cattolica: possibili vittime. Ucciso il killer

(Adnkronos) – Sparatoria a Minneapolis oggi, mercoledì 27 agosto, vicino fuori dalla Annunciation Church e nella scuola cattolica adiacente. Il presidente del Dnc, Ken Martin, ha riferito: “Al momento è ancora conosciuto il numero di vittime”. Secondo quanto ha riportato Fox News il sospettato autore della sparatoria è stato ucciso. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui l’Fbi, la polizia statale e quella locale. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: “Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)