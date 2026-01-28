10.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un giudice negli Stati Uniti ha bloccato l’espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell’Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni di Renée Good e Alex Pretti, del livello raggiunto dello scontro in atto a Minneapolis.  

“Un qualsiasi provvedimento di espulsione o trasferimento dei ricorrenti Andrian Conejo Arias e di L.C.R., come è stato identificato il minorenne, è sospesa con effetto immediato, fino a nuovo ordine, da questo tribunale”, rende noto Cnn, citando il pronunciamento.  

Gli agenti federali “non potranno trasferire i ricorrenti fuori da questo distretto giudiziario mentre il contenzioso è in atto e fino a nuovo ordine”. L’Ice accusa il padre originario dell’Ecuador, che nel frattempo ha formalmente chiesto agli Usa informazioni sulle condizioni del minore, di essere un immigrato illegale. Gli agenti hanno in un primo momento preso in custodia il bambino. E poi lo hanno trasferito insieme al padre in una struttura dell’Ice nel Texas.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
10.6 °
8.2 °
69 %
0.9kmh
100 %
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
12 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1329)sport (64)Eurofocus (62)demografica (47)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati