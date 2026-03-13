15.1 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Minniti (MedOr): “Con blocco Hormuz shock petrolifero senza precedenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il blocco dello Stretto di Hormuz ha portato a uno shock petrolifero senza precedenti. L’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie), di fronte allo shock storico più grave della storia recente, ha dovuto sbloccare 400 milioni di barili dalle riserve, confermando un punto cruciale: in questo mondo interconnesso, colpire le grandi vie di comunicazione e utilizzare i cosiddetti ‘colli di bottiglia’ (choke points) può portare al collasso dell’economia mondiale”. Così Marco Minniti, presidente della Fondazione MedOr, intervenendo in videocollegamento a LetExpo 2026 – la manifestazione fieristica organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere – ha sottolineato come lo shock petrolifero causato dalla chiusura dello Stretto mette a rischio la tenuta delle economie occidentali. Il blocco, causato dalla strategia iraniana di “produrre il massimo caos possibile, colpendo Paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Qatar, rappresenta un segnale chiaro: nel momento in cui si colpisce l’Iran, si avvia una fase di destabilizzazione mondiale”, commenta Minniti.  

Hormuz e lo shock energetico, dunque il problema degli approvvigionamenti e dello scambio di merci. In questo scenario, qual è il ruolo di due grandi colossi come Russia e Cina? Minniti osserva: “A loro è stata consegnata una grande opportunità. Con lo shock energetico la Russia, produttrice di petrolio e gas, ha messo in campo un’offerta all’Europa per riprendere i rapporti di collaborazione interrotti drammaticamente con l’invasione dell’Ucraina. E in questo contesto, la Russia assume un ruolo da protagonista. La Cina – aggiunge – vede una sfida cruciale: più c’è disordine nel mondo e più viene meno il diritto internazionale, più sarà facile per loro riprendersi Taiwan, che resta l’obiettivo strategico fondamentale”, le sue parole. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
15.1 ° C
16 °
14.7 °
73 %
1kmh
20 %
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1360)ultimora (1228)Eurofocus (54)sport (49)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati