Minniti: “Piano Mattei chiave per cooperazione duratura Europa e Africa”

(Adnkronos) – “Il Piano Mattei è la chiave per una cooperazione duratura tra Europa e Africa. Segna un cambio di paradigma: non più un rapporto di neo-colonialismo, ma una cooperazione paritaria”. Così il Presidente di Med’Or Marco Minniti durante un incontro dedicato al ‘Mediterraneo allargato’ a Taormina (Messina). “Il Mediterraneo rimane il centro degli equilibri geopolitici mondiali. Dobbiamo essere consapevoli che l’impegno dell’Italia verso l’Africa non debba essere guidato dalla carità, ma dal fatto che i destini dei nostri Paesi siano strettamente connessi. Nei prossimi 20 anni, l’Africa sarà lo specchio dell’Europa: se starà bene, anche l’Unione Europea starà bene”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)