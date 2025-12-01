10.4 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Miopia pediatrica, Rosso (Fdi): “Visite ed educazione a un uso corretto della vista”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Per far fronte al carico crescente della miopia pediatrica “bisogna puntare molto sulla prevenzione, che non vuol dire soltanto visite dei piccoli pazienti, ma vuol dire insegnare ai bambini e ai genitori anche un uso corretto della vista. Non si può stare attaccati tutto il giorno a un cellulare, a un tablet, alla televisione. Bisogna agire sia con delle visite specialistiche, sia con un’educazione al buon uso della nostra vista”. Lo ha detto l’onorevole Matteo Rosso, deputato e responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia, al convegno dedicato alla miopia pediatrica che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. 

In qualità di “medico oculista, oltre che politico”, Rosso ha ricordato che “in Liguria stiamo portando avanti alcune attività” che sarebbe necessario implementare “a livello nazionale”. L’onorevle ha inoltre sottolineato l’importanza di “conoscere nuove opportunità” di prevenzione e cura della miopia pediatrica “così da tradurle in pratica” creando una sinergia e uno sforzo comune tra Regioni. Inoltre, ha concluso, “è molto importante insegnare ai ragazzini che portare gli occhiali non è un limite, un difetto, un fattore di esclusione sociale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.4 ° C
11 °
9.1 °
59 %
3.1kmh
75 %
Lun
10 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1408)ultimora (1319)demografica (45)sport (44)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati