Mirabilandia e Adriasport celebrano 10 anni di collaborazione

(Adnkronos) – Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia e Adriasport, leader nel panorama dei tornei sportivi giovanili, celebrano quest’anno i 10 anni di una collaborazione solida e vincente, capace di coniugare sport, divertimento e turismo in Riviera Romagnola. Iniziata nel 2016, la partnership ha rappresentato un connubio perfetto tra l’adrenalina dei campi da gioco e quella delle attrazioni del Parco, con una formula che ha riscosso un successo sempre crescente: tutti gli atleti iscritti ai tornei Adriasport ricevono l’ingresso omaggio a Mirabilandia. Nel corso di questa lunga collaborazione, la sinergia tra le due realtà ha generato numeri importanti, con migliaia di giovani atleti che ogni anno, insieme alle loro famiglie, scelgono la Riviera Romagnola per partecipare ai tornei e vivere l’esperienza unica del Parco divertimenti. 

“Questa collaborazione rappresenta perfettamente lo spirito di Mirabilandia: essere un punto di riferimento per il tempo libero, capace di affiancarsi a iniziative di qualità che promuovono i valori dello sport e della condivisione, dichiara Francesco Bertozzi, Direttore Sales & Marketing di Mirabilandia. Siamo orgogliosi di aver costruito, in questi dieci anni, un percorso condiviso con una realtà importante come Adriasport che ha portato grandi soddisfazioni ad entrambi”.  

“Lo sport è fonte e motore di inclusione sociale. Alle società sportive che scelgono i nostri tornei offriamo una proposta completa che possa coniugare sport, vacanze e divertimento, dice Leo Lucchi, Amministratore Delegato Adriasport. In questo contesto di sinergie col territorio ricopre un ruolo molto importante la partnership che abbiamo con Mirabilandia: un parco divertimenti all’avanguardia, fiore all’occhiello della nostra Romagna e costante meta di turismo; un luogo magico che permette alle Società, ai ragazzi e alle famiglie di vivere emozioni uniche e accrescere lo spirito di squadra anche al di fuori del campo sportivo”. La stagione 2026 segnerà quindi un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo comune di rendere ogni torneo un’esperienza indimenticabile, dove lo sport incontra il divertimento. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

