Mirabilandia, il parco divertimenti compie 32 anni

Il Parco divertimenti più grande d’Italia compie trentadue anni e per festeggiare organizza un party di compleanno per sabato 27 luglio al ritmo del sound house di Merk & Kremont. Il duo, formato nel 2011 dai Dj e produttori milanesi Federico Mercuri e Giordano Cremona, è tra i maggiori esponenti della scena dance internazionale nonché producer di artisti italiani di tutti i generi. Dalle ore 21.30 la festa si animerà con un esclusivo dj set senza precedenti che farà ballare tutti fino a notte fonda. Per una delle serate più importanti dell’anno, in collaborazione con Mtv e il Samsara di Riccione, è prevista l’apertura speciale del Parco fino all’1 di notte. “I compleanni sono sempre un momento in cui fare un bilancio e il nostro di questi trentadue anni è assolutamente positivo, dice Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di Mirabilandia. Abbiamo regalato divertimento e grandi emozioni a molte generazioni. I giovani dei primi anni di apertura, oggi ritornano con figli e nipoti e questo vuol dire che del Parco hanno un buon ricordo. Cerchiamo sempre di rinnovarci per proporre eventi e attrazioni che possano soddisfare fasce di età diverse: famiglie con bambini, teenager, giovani adulti e adulti più maturi. Ognuno trova la sua dimensione a Mirabilandia”. “Mirabilandia è un partner di grande valore per noi, e siamo orgogliosi di celebrare insieme questo compleanno, portando l’energia e la musica di Mtv nel cuore del parco e regalando un’esperienza unica ai visitatori,” ha dichiarato Manuela Vagnetti, Senior Manager Adsales e Brand Solutions di Paramount. “Paramount, tramite i suoi iconici brand musicali, ha da sempre l'obiettivo di offrire il meglio della musica e dell'intrattenimento, avvicinandosi costantemente a nuovi pubblici”. L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)