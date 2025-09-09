24.9 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mirabilandia, sabato si ride con Paolo Cevoli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sabato 13 settembre Mirabilandia saluta la stagione estiva con l’irresistibile comicità di Paolo Cevoli, il noto comico e attore italiano nato a Riccione. “Dalle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, presenta sul palco di Piazza della Fama un imperdibile show per tutta la famiglia, per una serata ricca di divertimento e tante risate – si fa sapere da Mirabilandia – Famoso per il suo stile umoristico che spesso prende spunto dalla vita quotidiana e dai personaggi tipici del suo territorio di origine, la Romagna, Paolo Cevoli ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, distinguendosi per la sua capacità di far ridere con battute semplici ed efficaci, raccontando storie divertenti e coinvolgendo il pubblico in un modo unico”. L’evento è realizzato in partnership con Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su Now) il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità. Lo show di Paolo Cevoli è incluso nel biglietto di Mirabilandia.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.9 ° C
25.9 °
22.9 °
77 %
1kmh
75 %
Mar
25 °
Mer
20 °
Gio
26 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati