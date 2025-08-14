Miss Italia, Patrizia Mirigliani: “Stop alle concorrenti con profilo Onlyfans”

(Adnkronos) –

Novità nel regolamento di Miss Italia. Quest’anno sarà vietata la partecipazione a chi possiede profili su piattaforme come Onlyfans, o altri siti che contengono contenuti per adulti. Ad annunciarlo è stata Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. Ospite oggi, giovedì 14 agosto, di Giulia Di Stefano e Marco Carrara ad Agorà Estate su Rai3 Mirigliani ha annunciaot: “C’è una novità quest’anno, siamo così attenti al regolamento che ho aggiunto qualcos’altro all’articolo 8”. E senza mezzi termini ha spiegato il regolamento: “Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti cosiddetti ‘per adulti’ o comunque di carattere pornografico o scabroso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)