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“Missili occidentali” su Bryansk, Russia convoca ambasciatori Francia e Gb

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(Adnkronos) – Mosca ha convocato gli ambasciatori di Francia e Regno Unito a Mosca, esprimendo “ferma protesta” dopo l’attacco missilistico delle forze armate ucraine contro Bryansk, nel nord della Russia, che ha provocato morti e feriti. “È chiaro che l’attacco missilistico a Bryansk non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento di specialisti britannici e francesi, nonché senza il trasferimento di informazioni al regime neonazista di Kiev”, si legge in una nota del ministero degli Esteri russo. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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