giovedì 9 Ottobre 2025
Mo, Pagliaro (Inca Cgil): “In piazza il 25 ottobre perché pace precondizione sviluppo”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “La pace è la precondizione dello sviluppo, per questo il 25 ottobre noi torneremo nuovamente in piazza per mettere le mani avanti e per dire che la Legge di stabilità all’insegna del riarmo non è accettabile”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Michele Pagliaro, presidente dell’Inca Cgil. 

“Questo Paese – spiega – ha tantissimi problemi a partire dallo Stato sociale. E’ un Paese che ha problemi con le liste di attesa nel settore della Sanità che si allungano sempre di più e che ha problemi nella scuola pubblica e nei trasporti. Noi pensiamo che bisogna partire dai settori produttivi: servono politiche industriali e risposte per il tessuto delle piccole e medie imprese, oggi colpite dai dazi e che hanno un costo dell’energia enorme che si riflette sulle condizioni e la qualità del lavoro”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

