Mobilità, Di Loreto (Bain & Company): “Settore auto dovrà fare i conti con lo stop della crescita”

(Adnkronos) – “Il mondo cosiddetto occidentale – l’Europa e il Nord America – dove è nata l’automobile, subirà una decrescita infelice per definizione. Anche la Cina, che negli ultimi anni è cresciuta mediamente del 17% medio annuo, nel futuro prossimo crescerà dello 0,3%, sostanzialmente di nulla”. Sono le parole di Gianluca Di Loreto, partner e responsabile italiano automotive di Bain & Company, in occasione dell’evento, a Roma, “Muoviamo il futuro: sicurezza, sostenibilità, condivisione”, promosso da Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità). “Il settore automobilistico globale, che negli ultimi 15 anni è cresciuto mediamente del 3-4% all’anno, deve venire a patti con l’arresto della crescita – riflette Di Loreto – Nei prossimi sette-dieci anni sarà sostanzialmente stabile. Un messaggio non positivo con il quale il settore deve fare i conti”, le sue parole. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)