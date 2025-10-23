18.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Modric, tutto… per non cantare: “Ha comprato un iPhone a ogni compagno”

(Adnkronos) –
Luka Modric non è un fan… del canto. Il centrocampista croato, arrivato al Milan in estate dopo essersi svincolato dal Real Madrid, in estate non si è sottoposto al classico rito che prevede ai nuovi arrivati di cantare di fronte a tutti una canzone a scelta. Pur di non farlo, Modric, che domani giocherà titolare in Milan-Pisa, ha ‘convinto’ i compagni in un modo piuttosto particolare 

“Non appena è arrivato, ha regalato un nuovo iPhone a ogni giocatore. Siamo entrati nello spogliatoio e ognuno di noi ne aveva uno sul proprio posto”, ha svelato Santiago GImenez, attaccante rossonero e compagno di squadra di Modric, durante una live su TikTok, “di solito quando sei nuovo, devi cantare davanti alla squadra… lui, per non farlo, ha scelto di comprarci un telefono a tutti”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

