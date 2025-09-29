24.6 C
Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: “Presenteremo reclamo”

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’avvocato Maurizio Martinetti, difensore di Maurizio Molinari, editorialista ed ex direttore di “Repubblica”, ha diffuso una nota di precisazione dopo la notizia riportata oggi da “Professione Reporter” in merito a un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista. Recita la nota: “L’avv. Maurizio Martinetti quale difensore del Dott. Maurizio Molinari evidenzia che in data odierna sul sito ‘Professione Reporter’ è stata data notizia del contenuto di un provvedimento disciplinare non definitivo – e quindi, non pubblicato né altrimenti accessibile – emesso dal Consiglio di Disciplina del Lazio nei confronti del predetto dott. Molinari. Nel censurare questa arbitraria ed illegittima diffusione di dati ed informazioni personali, si conferma che avverso il citato provvedimento verrà proposto reclamo, nei termini di legge.” Secondo quanto riportato da “Professione Reporter”, il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio avrebbe deciso nei confronti di Molinari una censura, ovvero una sanzione di secondo grado prevista dalla legge sull’Ordine professionale (il primo è l’avvertimento, il terzo la sospensione, il quarto la radiazione) per presunte violazioni della deontologia professionale. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rese nel luglio 2025 durante la rassegna stampa di Rai News 24 in merito a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Il provvedimento, riferisce sempre il sito, seguirebbe a esposti che contestavano quelle affermazioni, giudicate offensive e non provate.  —media-comunicazionewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

