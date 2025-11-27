Momola (Engineering): “Serve parsimonia, applicare l’Ai generativa quando serve”

9.8 C
(Adnkronos) – “Nel novembre 2022 OpenAi introduceva Chatgpt, questo strumento generativo, sul mercato. I nostri dati, e anche quelli di mercato, ci dicono che più o meno il 55% delle aziende private, e più o meno il 40% delle amministrazioni pubbliche, hanno iniziato in vari stati di maturità ad utilizzare questa tecnologia nei loro processi produttivi. Quindi in soli tre anni la curva di adozione è stata veramente molto rapida e molto intensa. Che cosa abbiamo imparato in questi tre anni? Che bisogna avere parsimonia, cioè bisogna usare una risorsa che non è una risorsa a basso costo e ad alta diffusione, ma è una risorsa ad alto costo e scarsa, perché abbiamo parlato prima di computing, di tutta l’infrastruttura che serve, nel modo giusto e quando serve. Quindi non l’Ia perché c’è ma ma perché serve, questo è il primo passaggio. E quindi bisogna avere la capacità di andare ad applicarla esattamente dove può portare valore”. Così Fabio Momola, executive vice president Engineering, intervenendo intervenendo alla terza edizione dell’evento ‘Intelligenza umana, supporto artificiale’, promosso da Adnkronos Q&A, oggi presso Palazzo dell’Informazione, in Piazza Mastai a Roma. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

