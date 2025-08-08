25.2 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Monaco-Inter, oggi amichevole per i nerazzurri: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, venerdì 8 agosto, la squadra di Cristian Chivu affronterà il Monaco in amichevole. Si tratta del secondo test del pre-campionato per i nerazzurri, che pochi giorni fa hanno ‘cominciato’ la stagione con una prima sgambata contro la neonata squadra Under 23. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere l’amichevole di oggi tra Inter e Monaco.  Ecco le probabili formazioni dell’amichevole tra Monaco e Inter, in programma oggi alle 20:  
Monaco (4-4-2) Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. All. Hutter. 
Inter (3-5-2) Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu. L’amichevole tra Monaco e Inter sarà visibile in streaming su Dazn. Per seguire il match sarà necessario un abbonamento e connettersi alla piattaforma attraverso pc, smartphone o tablet. Per gli abbonati Sky con Dazn, gara visibile anche al canale 214 di Sky.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.4 °
23.7 °
65 %
0.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)Eugenio Giani (12)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati