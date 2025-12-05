11.7 C
Mondiali 2026, oggi sorteggio con possibili avversarie Italia – La diretta

Ultima ora
(Adnkronos) –
Oggi, venerdì 5 dicembre, prendono forma i Mondiali di calcio 2026. A Washington, negli Stati Uniti, verranno definiti i gironi del torneo, che si giocherà in estate tra Usa, Messico e Canada. Le 42 squadre già certe della qualificazione e le 6 squadre che a marzo verranno fuori dagli spareggi (che interessano anche l’Italia) conosceranno così il loro cammino nella manifestazione con la divisione iniziale nei 12 gironi. 

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali? La cerimonia inizierà alle 18 ora italiana e sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn. 

I Mondiali di calcio 2026 sono in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. 

