sabato 13 Settembre 2025
Mondiali atletica, Battocletti argento nei 10mila e Fabbri bronzo nel peso

(Adnkronos) – Nadia Battocletti medaglia d’argento nei 10mila metri ai Mondiali d’atletica 2025 a Tokyo. L’azzurra chiude in 30’38”23 (record italiano) alle spalle della keniana Beatrice Chebet. La prima giornata della rassegna iridata regala agli azzurri anche la medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nel lancio del peso dopo l’argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

