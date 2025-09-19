32.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali atletica, Dallavalle medaglia d’argento nel salto triplo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Andrea Dallavalle medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica a Tokyo, oggi venerdì 19 settembre. L’azzurro trova un clamoroso ultimo salto in 17,64 e sale sul secondo gradino del podio, battuto soltanto da un enorme Pedro Pichardo. Il portoghese salta 17,91 anche lui all’ultimo tentativo e chiude con l’oro e la miglior prestazione stagionale, togliendola all’altro azzurro Andy Diaz, che ai Mondiali indoor di Nanchino aveva vinto l’oro in 17.80. Gara sfortunata per Andy, partito con grandi aspettative alla volta del Giappone, ma ancora alle prese con fastidi muscolari che hanno complicato l’avvicinamento alla gara clou della stagione.  Bronzo al cubano Lazaro Martinez (17,49). Quella di Dallavalle è la sesta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese (un oro, tre argenti e due bronzi). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.7 ° C
34.3 °
31 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati