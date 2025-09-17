27.2 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mattia Furlani medaglia d’oro nel salto in lungo maschile ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 oggi 17 settembre. L’azzurro, 20 anni, trionfa con la misura di 8.39 davanti al giamaicano Tajay Gayle (8.34) e al cinese Yuhao Shi (8.33). L’Italia conquista la quinta medaglia nella rassegna iridata giapponese, la prima d’oro. Furlani aggiunge un altro oro nel palmares dopo quello vinto ai Mondiali indoor 2025. Alle Olimpiadi di Parigi 2025, l’azzurro ha vinto il bronzo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.2 ° C
29.1 °
25.9 °
56 %
4.6kmh
20 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati