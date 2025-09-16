24.7 C
Mondiali atletica, i risultati di oggi: delusione Simonelli, Sioli ottavo nel salto in alto

(Adnkronos) – Giornata senza guizzi per l’Italia ai Mondiali di atletica oggi, martedì 16 settembre. Nella quarta giornata della rassegna iridata a Tokyo, in chiave azzurra c’è da segnalare l’ottavo posto nell’alto di Matteo Sioli. Il diciannovenne azzurro, oro europeo under 23, è riuscito a saltare 2,24 alla seconda prova dopo il 2,20 di apertura e poi ha sbagliato tre volte a 2,28 nella sua prima partecipazione alla rassegna iridata. In questa gara, l’oro è andato al neozelandese Kerr, l’argento al coreano Woo e il bronzo al ceco Stefela. 
Lorenzo Simonelli è uscito invece di scena in semifinale nei 110 ostacoli. L’azzurro è arrivato a soli tre millesimi dall’ultimo tempo utile per l’ingresso in finale, chiudendo quarto con il tempo di 13″22 (-0.5) in una semifinale molto combattuta. In questa specialità, oro all’americano Tinch in 12”99. Argento per il giamaicano Bennet con 13”08 e bronzo per l’altro giamaicano Mason in 13”12.  Niente finale nemmeno per il neoprimatista italiano dei 400 metri Edoardo Scotti, eliminato con il quinto tempo (44”77) della sua semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

