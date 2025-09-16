Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 17 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto su Mattia Furlani, impegnato nella finale del salto in lungo, ma anche sulla stella del salto triplo Andy Diaz, impegnato nelle qualificazioni insieme ad Andrea Della Valle. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming

. Ecco gli italiani in gara ai Mondiali di atletica oggi, mercoledì 17 settembre: 12:05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz 12:30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari 13:10 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni 13:15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu 13:49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani 14:03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori 15:20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)