Mondiali atletica, terza giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara

(Adnkronos) –
Terza giornata ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Dopo le tre medaglie azzurre della prima giornata di gare e le delusioni incassate nella seconda, con le cocenti eliminazioni di Gian Marco Tamberi e Marcell Jacobs, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. Da Lorenzo Simonelli a Mattia Furlani passando per Sara Fantini, in finale nel lancio del martello. Ecco il programma delle gare di lunedì 15 settembre e dove vedere gli italiani in tv.  Ecco gli azzurri in gara lunedì 15 settembre, ai Mondiali di atletica: 00.30 Maratona maschile: Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli, Yeman Crippa 02.00 Lancio del martello maschile, qualificazioni: Giorgio Olivieri 02.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo 04.20 400 ostacoli femminili, batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori 12.35 400 ostacoli maschili, batterie: Alessandro Sibilio 12.40 Salto in lungo maschile, qualificazioni: Mattia Furlani 13.23 110 ostacoli maschili, batterie: Lorenzo Simonelli 14.00 Lancio del martello femminile, finale: Sara Fantini 14.06 100 ostacoli femminili, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro 14.30 1500 metri maschili, semifinali: Pietro Arese, Federico Riva 15.20 100 ostacoli femminili, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro  I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratis, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

