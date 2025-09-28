21.6 C
Mondiali, bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche a Kigali in Ruanda. Pogacar vince in solitaria con 1’30” di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, vincitore dell’oro a cronometro e 2’15” sul’irlandese Ben Healy.  Con il trionfo iridato Pogacar eguaglia l’italiano Paolo Bettini e il francese Julian Alaphilippe unici a vincere il campionato del mondo per due anni consecutivi. Il migliore della squadra azzurra è Giulio Ciccone sesto ma mai in corsa per il podio e giunto a 6’47” da Pogacar.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

